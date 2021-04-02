托卡耶夫总统主持召开新冠疫情防控专项会议

哈通社/努尔苏丹/4月2日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫1日主持召开了有关国内新冠病毒传播情况的专项会议。

会上，托卡耶夫总统谈到了目前国内的新冠病毒传播形势，并指出疫情蔓延趋势令社会舆论关注和担忧，国民对防疫机构的工作并不满意。

托卡耶夫总统指出，由于新冠病毒出现了不同程度的变异，包括哈萨克斯坦在内的许多国家都面临了疫情复燃的复杂局面。另一方面，长期持续的大流行，也令国民产生了倦怠情绪，对病毒开始疏于防范。

托卡耶夫总统强调，接种疫苗是对抗冠状病毒大流行的唯一可靠方案，这一点已经在许多国家得到了验证。以色列、阿联酋等国家在对抗新冠疫情方面取得了巨大的成果，是全球最早摆脱大流行影响，恢复社会正常秩序的国家。这些国家的公民已经可以不受影响的恢复日常生活，旅游业、经济和贸易，尤其是中小企业等都恢复到了相当的水平。

总统尤其高度评价了中国在应对冠状病毒疫情方面的快速应对和全社会的集体努力。

总统指出，中国是国际上最早对新冠疫情的蔓延实现有效遏制的国家之一。哈中两国是长期战略合作伙伴，因此有效的借鉴这个世界第二大经济体的经验，开展广泛的合作，有利于哈萨克斯坦的国家利益。

总统还谈到了哈萨克斯坦目前正在开展当中的新冠疫苗接种进程。他表示，由于疫苗供应不足，截至目前，全国只有4.7万人实现了免疫（完成2针接种），137 346人接种了疫苗第一针。疫苗接种人数比重仅相当于全国人口的0.1%。

总统因此对相关部门的不力工作提出了批评，指出为了弥补疫苗产能的不足，将不得不与外国供应商签署额外购买疫苗的协议，对财政也将造成负担。

除了疫苗的生产和采购工作以外，与之相配套的仓储、输送问题也在会上受到了关注，有消息指出，在仓库、冷柜和注射器方面均有供应不足的情况出现。

总统强调，疫苗接种工作的迟缓推进，将意味着公民的身体健康无法得到有效的保障，增加公民患病和死亡的几率，影响社会经济、财政收入和国民财富的增加，最终甚至会危及国家安全。

因此，总统责成卫生部部长阿列克谢·崔在4月内必须大幅度改善国内面临的疫情形势。

总统随后表示，为了确保疫情防控工作的顺利开展，必须继续大力推进相关的宣传措施，通过各种渠道向国民传播正确的防疫知识，积极推广疫苗接种意识。总统支持，国有企业将在这一进程中起到关键作用。

«我敦促所有公民接种疫苗。这是为了保护您自己、您的父母和亲人。此外，这也是我们的公民义务。»托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统认为，基于过去一年中应对大流行积累的经验和教训，以及已经投入使用的各类医疗设备，哈萨克斯坦能够在不采取过度限制措施，不给经济造成过多压力的情况下，妥善应对和克服当前的挑战。不过，各个部门的监督和检查工作必须得到有力的贯彻执行，同时对这些检查工作中可能出现的投诉也需要得到有效的回应和处理。

为了在大流行期间对中小企业提供支持，哈萨克斯坦政府在2020年采取了许多前所未有的抗危机措施。这些措施包括了减税、延缓贷款以及其他等。总统表示，有鉴于仍有许多商业领域的行业受到相关隔离限行措施的影响，有必要继续实施贷款方面的扶持措施。

总统认为，政府如果能够在4月份通过广泛的疫苗接种进程扭转疫情传播形势，那么可以考虑在5月份放宽对中小企业的经营限制。这将取决于中小企业从业人员的疫苗接种率。

此外，通过数字化技术的推广，特别是ASHYQ项目（健康信息二维码）的实施，也将为经济的恢复和对疫情传播的限制提供助力。

总统在会上还表示，尽管从去年开始就强调了对境外入境人员的PCR阴性检测报告的要求，但这一工作的执行同样不甚理想，最终导致了高致病性的变异毒株从境外流入了哈国境内。

目前国内新冠病毒感染数量与日俱增，重症患者和死亡人数也在增加，医疗系统很可能将面临巨大的压力。因此总统责成各地区政府负责人必须严格确保药品和设备的及时供应，保障医疗机构药品和设备的充足。

总统同时严厉强调，卫生部必须严格落实各级医疗结构医护人员的个人防护装备供应，确保医护人员在面对高致病性变异毒株时能够有效地保护自身的安全。总统指出，在这方面，负责药品和医疗设备分发供应工作的SK药业管理层需要展示其工作能力，否则将被撤换。

总统还过问了负责生产国产新冠疫苗（QazCovid-in）的江布尔制药厂的工作进展，并表示将在近期对工厂进行视察。

会议最后，总统呼吁国民以负责任的态度对待疫苗接种问题，不要听信和传播各种无根据的谣言。总统指出，国民的健康与福祉，将与疫苗接种进程的实施息息相关。

在当天的会议期间，政府副总理叶尔兰·托赫詹诺夫、卫生部部长阿列克谢·崔、阿塔梅肯企业家联合会董事会主席阿布莱·米尔扎赫梅托夫、努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫、阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫、西哈州州长哈里·耶斯哈利耶夫、江布尔州州长别尔德别克·萨帕尔巴耶夫等进行了发言。

【编译：木合塔尔·木拉提】