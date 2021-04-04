国际泳联拟取消东京奥运三大预选赛

哈通社/努尔苏丹/4月4日-- 据共同社消息，关于4～5月将在日本举行的跳水、花样游泳（AS）和公开水域游泳（OWS）的东京奥运会最终预选赛，2日采访相关人员获悉，国际游泳联合会已告知称有意取消。若主要竞技项目的国际赛事接连取消，可能导致对在新冠疫情下举办奥运感到不安的意见升温，打击奥会筹备工作等。

东京奥组委主席桥本圣子在记者会上就跳水承认收到了国际泳联的文件，表示«尚未接到详细说明。希望启动磋商»，有意进行协调。

该跳水比赛是兼具奥运测试赛性质的世界杯，计划4月18～23日在东京水上运动中心举行；AS也兼具测试赛性质，计划5月1～4日在同一场馆举行；OWS则计划5月底在福冈市举行。据悉，对于运动员代表团以外的比赛相关人士入境日本后必须隔离3天、以及被要求负担新冠对策费用，国际泳联表示不同意。

据称，跳水除了14岁的玉井陆斗等日本运动员外，截至3月底，来自40多个国家和地区的约600名运动员与官员报了名。包括AS和OWS在内，若比赛被取消，原本根据各个比赛敲定给各国和地区的奥运参赛名额的分配方式将成为悬案。虽然预计会出现参考以往成绩等对策，但无法反映最近的实力，也可能引来运动员们的反对。

作为奥运会彩排的测试赛曾把AS作为重启的首个赛事，预定3月上旬举行，但后来延至了5月。