托卡耶夫总统会见匈牙利外交部长西亚尔托

哈通社/努尔苏丹/4月6日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6日在总统府会见匈牙利对外经济关系与外交部长彼得·西亚尔托。

会谈中，托卡耶夫总统指出了哈萨克斯坦与匈牙利之间相互信任的政治对话、建设性的经贸与投资合作，以及新冠疫情期间的相互提供支持的高水平战略合作。

哈萨克斯坦总统还就匈牙利总理维克多·欧尔班出席今年3月31日举行的突厥语国家合作委员会（突厥议会）非正式首脑峰会表示了感谢。

“我相信双边会谈将为哈萨克斯坦与匈牙利之间的合作关系的进一步发展带来新的动力。30年前，哈萨克斯坦在欧洲国家当中在匈牙利开设了大使馆。我们国家之间的合作关系非常特殊。哈萨克斯坦人民非常了解匈牙利，两国人民也非常亲近。我想借此机会，向欧尔班总理就突厥议会的发展做出的巨大贡献表示真诚的感谢。”托卡耶夫总统说。

匈牙利外长就哈萨克斯坦总统的热情接待表示了感谢，并转达了匈牙利领导人的热情问候。他指出，布达佩斯愿意进一步加深与哈萨克斯坦之间的合作，并扩大突厥议会框架下的多边合作。

“总统先生和首任总统在匈牙利有着很高的声誉。我们能感受到哈萨克斯坦人民的友谊和兄弟之情。我们以观察员国身份加入突厥议会是两国之间的战略合作关系成果。哈萨克斯坦对我们来说是非常重要的战略伙伴。”西亚尔托说。

会谈中，双方就继续落实匈牙利总理欧尔班2019年4月访问哈萨克斯坦期间达成的双边共识的一系列问题进行了讨论。

【编译：小穆】