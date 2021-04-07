马吉利斯一读通过禁止向外国人出售土地的法案

哈通社/努尔苏丹/4月7日 -- 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）7日的全体会议上，一读通过了《就土地关系问题对哈萨克斯坦部分法律条款进行补充修改》法案。

哈萨克斯坦农业部部长萨帕尔汗·沃玛洛夫在会上就法案内容进行介绍时表示，出于强化国家主权和保障粮食安全的目的，同时基于公众的意见，哈萨克斯坦于2016年5月6日对有关外国公民、无国籍人员、外国法人实体、有外资参与的哈萨克斯坦法人实体、国际组织、有国际组织参与的科研机构获得哈萨克斯坦境内农业用地的所有权及租赁使用权的相关法律条款进行了冻结。

考虑到该冻结令将于2021年12月31日截止，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在2月25日召开的国家信任会议第五次会议期间表示，鉴于土地问题对国家和人民具有重要的意义，因此建议通过立法完全禁止向外国法人出售和租赁农业用地。

因此，在3月15日，相关的法案被准备完成，并提交马吉利斯审议。

部长指出，提交审议的法案旨在彻底禁止禁止外国公民、无国籍人员、外国法人实体、有外资参与的哈萨克斯坦法人实体、国际组织、有国际组织参与的科研机构拥有哈萨克斯坦境内农业用地的所有权及租赁使用权。此外，该法案还规定，过去已被外国法人所租赁的农业用地，将在租赁期结束后不再续租。

部长同时指出，对于外国国籍的哈萨克族同胞而言，允许这一人群购买土地用于开展私人生活农业、园艺和农舍建设。而如果希望从事农业活动，则只有在获得哈萨克斯坦公民身份以后才会得到许可购买或租赁农业用地。

根据这一法案，将对土地法典以及其他三项法律（包括移民法）进行补充修订。

根据此前报道，托卡耶夫总统在3月份时表示，已经将关于禁止外国人购买农业用地的法案提交议会。

总统在其推特上写道：«今天，我行使了总统的立法倡议权限，向马吉利斯提交了关于禁止外国人购买和租赁土地的法案。议会将根据既定法规对该法案进行审议，并做出适当的决定。»

【编译：木合塔尔·木拉提】