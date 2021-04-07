哈萨克斯坦政府总理与鞑靼斯坦总统共同启动卡拉干达轮胎厂工程

哈通社/努尔苏丹/4月7日 -- 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明和俄罗斯鞑靼斯坦共和国总统鲁斯塔姆·明尼哈诺夫4月5日在卡拉干达市共同启萨兰县轮胎制造厂的建设项目。该项目由阿鲁尔集团公司和鞑靼石油公司（Татнефть）公司的合资企业KamaTyresKZ公司实施。

工厂一期规划生产能力将达到每年350万条多用途轮胎，随后将增加到每年900万条。该工厂将提高哈萨克斯坦汽车生产的国产化水平，确保轮胎的进口替代。同时，该厂40%的产品计划用于出口。

该项目总投资将达1250亿坚戈，计划于2022年底投产，预计将创造1100多个新的高质量工作岗位。

企业工作人员已开始在PJSC Tatneft轮胎厂接受培训。

总理强调，建设轮胎厂的项目证明了哈萨克斯坦和俄罗斯工业合作进一步扩大。

在萨兰建设轮胎厂将对卡拉干达州乃至整个哈萨克斯坦的经济发展将产生乘数效应，有利于提高本国产品竞争力，创造新的高素质就业岗位。

该工厂将成为该地区最大的工厂之一，其产品将具有很高的出口潜力。

鞑靼斯坦总统在讲话中指出，哈萨克斯坦是鞑靼斯坦的主要合作伙伴之一。

在2020年，尽管有疫情影响，但双方贸易额增长了14%，超过了6.3亿美元。相信建设和启动该轮胎厂将成为确保哈萨克斯坦社会经济发展的一系列措施的重要内容，并有助于进一步扩大鞑靼斯坦-哈萨克斯坦的合作、加强俄罗斯联邦和哈萨克斯坦之间的关系。

卡拉干达州州长杰恩斯·哈斯姆别克、工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔穆库洛夫以及鞑靼石油公司高层代表等出席了当天的项目建设启动仪式。

此外，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部与PJSC TATNEFT公司就在哈萨克斯坦建造沥青厂的意向签署了一项协议。





【编译：木合塔尔·木拉提】