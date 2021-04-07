哈萨克斯坦外长与到访的伊朗外长举行会谈

哈通社/努尔苏丹/4月7日-- 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德7日会见对哈萨克斯坦进行正式访问的伊朗外交部长穆罕默德•贾瓦德•扎里夫。

哈外长在会谈之后接受的媒体采访中表示，今天与伊朗外交部长穆罕默德•贾瓦德•扎里夫举行了一次富有成果的会议。 “会谈期间，我们回顾了两国合作的现状及未来发展，就努尔苏丹和德黑兰在区域和国际问题上的共同立场交换了意见。 COVID-19的全球大流行对国际关系体系产生了重大影响。 尽管如此，我们就大流行结束之后继续举行双边活动达成了一致。 ”

他指出，会谈期间，还重点探讨了有关里海的双边和多边合作问题。 在这方面，强调指出了2018年在阿克套举行的第五届里海沿岸国家首脑会议的历史意义。 并商定了执行《里海法律地位公约》条款和在里海沿岸国家首脑会议上达成的协议问题。

他说： “我们对两国在联合国、亚信会议、伊斯兰合作组织和经济合作组织，以及其他国际和区域组织 框架下的合作给予了积极评价。 我们讨论了两国之间贸易和经济关系的前景，并指出有必要加快运输和过境，农业及其他领域合作步伐。 ”

同时，双方指出了发挥哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路线全部潜力的重要性，这将提供快速进入波斯湾和欧洲，俄罗斯和中国市场的机会。

2020年，哈萨克斯坦与伊朗之间的贸易额为2.37亿美元，同比减少37.2％。在这方面，两国外交部长讨论了提供全面支持增加双边贸易方案。

“我们认为，应在哈萨克斯坦-伊朗贸易和经济合作政府间委员会框架下执行这一领域的协定。 我们支持将伊朗与欧亚经济联盟之间的建立自由贸易区临时协定转变为正式协定的谈判进程，这将对哈萨克斯坦与哈萨克斯坦之间贸易额的增长产生积极影响。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】