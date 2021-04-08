江布尔州州长会见以色列投资者

哈通社/塔拉兹/4月8日 – 江布尔州州长别尔德别克·萨帕尔巴耶夫7日在首府塔拉兹市会见了到访的以色列跨国农业项目投资集团LR GROUP的代表。

萨帕尔巴耶夫在会谈中，向以色列来宾介绍了江布尔地区的社会经济情况，强调了农业在该地区的重要地位。州长指出，由于当地农业灌溉用水较为以来邻国吉尔吉斯的水源，因此江布尔州希望能够通过与以色列专家的合作，寻找更好的解决方案。

LR GROUP代表米哈伊尔·罗伊介绍了该公司的具体情况并表示，以色列在节水农业技术方面具有国际领先水平，其成果至今在许多国家都有使用，哈萨克斯坦农业的发展中，也有以色列技术的应用实例。

目前，LR GROUP公司已在俄罗斯、白俄罗斯和乌兹别克斯坦等独联体国家开展了一系列的投资。该公司不仅准备提供技术解决方案，而且也愿意作为联合投资者开发项目。

总体而言，以色列投资方倾向于在伙伴关系的第一阶段以50/50的比例同本地企业开展合作，也愿意考虑其他建议。

LR GROUP公司代表单价400美元的家庭节水灌溉系统项目，以及用于偏远乡村的小型太阳能发电装置的方案。双方将就此开展进一步合作。



【编译：木合塔尔·木拉提】