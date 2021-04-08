托卡耶夫总统会见俄罗斯外交部长拉夫罗夫

哈通社/努尔苏丹/4月8日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫8日在总统府会见到访的俄罗斯联邦外交部部长谢尔盖·拉夫罗夫。

托卡耶夫总统指出，俄罗斯外长的此次访问将为两国之间的相互合作关系带来新的动力。

“哈萨克斯坦与俄罗斯是盟友且战略合作伙伴。双边合作议程非常紧密，以及为落实双方达成的共识需要开展大量工作。3月23日，我与弗拉基米尔·普京就举行地区间合作论坛的重要性进行了讨论。很遗憾，该论坛因疫情被迫推迟举办。但是，我们就在任何形式，尽可能面对面会晤达成了共识。若还是无法会晤，我们必将通过视频举行会谈。因为，这很重要。”哈萨克斯坦总统说。

托卡耶夫总统向普京就向哈萨克斯坦提供额外的新冠疫苗提供的支持表示了诚挚的感谢。

“我们就联合抗击疫情提供的支持向俄罗斯领导层和俄罗斯总统表示感谢。3月23日举行的会谈中，我提议从俄罗斯购买400万剂疫苗。在此之前，我们就在卡拉干达制药厂联合生产疫苗问题达成了协议。目前，生产线已投入使用。近日，我接种了该制药厂生产的‘卫星-V’疫苗。政府会议期间，我责成政府加快疫苗接种工作。保障疫苗供应是最首要的任务。我一直强调，接种疫苗是唯一的出路。”托卡耶夫说。

会谈中，双方就两国合作关系主要方向，其中进一步推动经贸、人文和航天领域相互合作问题进行了讨论。

俄罗斯外长说：“欧亚经济委员会最高理事会会议预计下个月以在线形式召开。这是我们新冠疫情后继续推动合作关系和联合应对的重要阶段。我们两国之间建立了良好的合作关系。双方政府总理就经贸合作问题举行了2次会谈，副总理也举行了定期会谈。双边关系没有受到新冠疫情的影响。今年，我们将共同庆祝加加林进入太空的60周年。这是我们为和平利用太空做出的共同贡献。我们在推动拜科努尔航天基地和哈萨克斯坦航天潜力的联合工作正在进行当中。”

此外，拉夫罗夫还向托卡耶夫总统转达了俄罗斯总统普京的热情问候，并承诺俄方将解决疫苗供应问题。

【编译：小穆】