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    07:58, 12 四月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦启动中亚国际经贸合作中心建设工程

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    哈通社/努尔苏丹/4月12日 -- 哈萨克斯坦总理阿斯哈尔·马明和乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉•阿里波夫于4月10日在哈乌边境«丝绸之路»口岸举行会谈，并共同出席哈乌«中亚»国际经贸合作中心项目奠基仪式。

    会谈期间，双方讨论了经贸、投资、农业、运输、旅游、航天、产能、合理利用跨界水资源、边境和地区间合作等重点问题，并就实施汽车制造、农产品加工等领域联合项目，以及建设突厥斯坦-奇姆肯特-塔什干高速铁路项目交换意见。

    会后，双方共同签署《建设«中亚»国际经贸合作中心行动计划》和《关于共同发展铁路运输的议定书》。

    «中亚»国际经贸合作中心位于哈乌边境«丝绸之路»（哈方一侧）-基什特库普里克（乌方一侧）口岸。

    中心占地面积400公顷，日通行能力为3.5万人次和5000辆货车，未来将成为哈乌实施联合投资项目的大型产业和经贸合作平台，重点产业包括加工制造、农产品加工和轻工业等。

    马明表示，哈乌政府共同提出将双边贸易额提升至100亿美元的目标。

    总理强调指出，«中亚»国际经贸合作中心项目的启动，有助于实现这一目标和巩固哈乌全面战略伙伴关系。

    据了解，哈方计划在乌兹别克斯坦苏尔汗河州和费尔干纳州投资2250万美元，建设3个年转运能力达6.7万吨的批发分拨中心，推动建立哈乌统一商品配送体系。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 外交 乌兹别克斯坦 突厥斯坦州 政府 基础设施建设 黄金储备
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