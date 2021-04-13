哈萨克斯坦总统托卡耶夫向全国人民致以斋月祝贺

哈通社/努尔苏丹/4月13日 – 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫3日就神圣斋月的开始向哈萨克斯坦人民致以祝贺。

总统府新闻局官网发布了总统致全国人民的贺信。

总统在贺词中，向全体国民致以斋月的祝福。

«我衷心的向大家就斋月的开始致以诚挚的祝贺！»总统说。

托卡耶夫总统强调，对于全世界的穆斯林信众而言，斋月意味着精神的洗涤与心灵的净化。

总统表示，斋月的精神内核始终是对怜悯、宽容、亲和与慈悲之心的提倡。

«在为期30日的斋月当中，为有需要的困难人群提供帮助，已经成为了一个传统。»他说。

总统指出，通过这样的方式，伊斯兰教引导人们走向善行与和谐的道路，凝聚社会的团结与稳固。

总统同时表示，受疫情的影响，今年的斋月十分令人遗憾的处在一个非常复杂的时期。为了确保疫情能够得到控制，总统呼吁全体穆斯林信众遵守相关部门制定的防疫准则，遵守伊斯兰事务管理局的各项建议，团结、合作，以负责任的公民之心，保护自己及他人的健康，共同抗击疫情。

«我相信团结和负责任的人民必将战胜一切艰难险阻。祝愿斋月吉庆！

愿国家安宁，祝愿每一个家庭幸福和谐！»总统在贺信中说。

【编译：木合塔尔·木拉提】