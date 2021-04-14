首席卫生医师发布新决议 电影院和剧院将重新开放

哈通社/努尔苏丹/4月14日--哈萨克斯坦首席卫生医师叶尔兰·基亚索夫14日发布了有关松绑部分限制措施的新决议。

根据新决议，将在使用“ASHYQ ” 试点项目（健康信息二维码）的前提下，可重新开放剧院、卡拉OK和宴会厅等场所。

具体来说， 为了在全国范围内扩大“Ashyq ” 试点项目的参与者，将分三个阶段重新开放以下公共场所：

-2021年4月14日起：

-电影院；

-剧院和音乐厅；

-除宴会厅、食堂、快餐、街头食品以外的公共餐饮场所；

第二阶段，从2021年4月21日起：

-区域间和长途定期旅客运输；

-台球厅；

-音乐厅；

第三阶段，2021年5月5日起：

-卡拉OK；

-疫情形势被列入绿区的地区宴会厅（一个大厅的总人数不得超过50人，保证每一个人拥有4平方米的面积前 提下）。

“Ashyq ” 试点项目将从2021年4月26日起在全国范围内普及使用。

此外，“Ashyq ” 试点项目将在瑜伽中心、健身俱乐部、水疗中心、桑拿和游泳池、游戏厅、网吧和保龄球俱乐部等场所继续普及。

【编译：阿依波塔】