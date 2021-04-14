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    10:45, 14 四月 2021 | GMT +6

    首席卫生医师发布新决议 电影院和剧院将重新开放

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    哈通社/努尔苏丹/4月14日--哈萨克斯坦首席卫生医师叶尔兰·基亚索夫14日发布了有关松绑部分限制措施的新决议。

    根据新决议，将在使用“ASHYQ ” 试点项目（健康信息二维码）的前提下，可重新开放剧院、卡拉OK和宴会厅等场所。

    具体来说， 为了在全国范围内扩大“Ashyq ” 试点项目的参与者，将分三个阶段重新开放以下公共场所：

    -2021414日起

    -电影院；

    -剧院和音乐厅；

    -除宴会厅、食堂、快餐、街头食品以外的公共餐饮场所；

    第二阶段，从2021421日起：

    -区域间和长途定期旅客运输；

    -台球厅；

    -音乐厅；

    第三阶段，202155日起：

    -卡拉OK；

    -疫情形势被列入绿区的地区宴会厅（一个大厅的总人数不得超过50人，保证每一个人拥有4平方米的面积前 提下）。

    “Ashyq ” 试点项目将从2021年4月26日起在全国范围内普及使用。

    此外，“Ashyq ” 试点项目将在瑜伽中心、健身俱乐部、水疗中心、桑拿和游泳池、游戏厅、网吧和保龄球俱乐部等场所继续普及。

    【编译：阿依波塔】
    标签:
    哈萨克斯坦 社会 黄金储备 新型冠状病毒
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