央行行长出席欧亚经济联盟成员国央行货币政策咨询委员会会议

哈通社/努尔苏丹/4月16日 -- 哈萨克斯坦央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫15日出席欧亚经济联盟成员国央行货币政策咨询委员会会议。

会议的主要议题是加强联盟成员国央行在货币政策方面的协调合作，制定将外部冲击对通胀水平和宏观经济稳定性影响降到最低的政策措施。

各国央行行长讨论了联盟成员国经济形势、货币政策、稳定金融体系和消除疫情对经济影响措施的实施效果，以及进一步恢复经济活动的计划。各方还就建立欧亚经济联盟超国家金融市场监管机构问题交换意见，包括机构的职能及在联盟机构中的地位。

2014年5月29日签署的《欧亚经济联盟条约》提出，联盟成员国在对各国金融领域法律进行协调后，计划于2025年在阿拉木图设立欧亚经济联盟超国家金融市场监管机构，并确定该机构的授权和职能。根据2019年10月1日签署的《欧亚经济联盟建立统一金融市场构想》，超国家机构将直属最高欧亚经济理事会，其主要任务是深化联盟成员国经济一体化，确保联盟金融市场公平的准入机会。

会议期间，各国央行行长审议了《标准化许可证协定》草案，以促进联盟成员国在相互承认银行和保险领域许可证方面加强协作。

【编译：木合塔尔·木拉提】