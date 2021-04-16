哈萨克斯坦议会代表团出席独联体议会大会会议

哈通社/圣彼得堡/4月16日 – 由哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫率领的议员代表团15日在圣彼得堡出席了当天召开的独联体成员国议会大会会议。

会上，各成员国议会代表就有关独联体议会大会工作的一系列事项，特别是2020年的工作总结进行了讨论。

根据会议日程，与会代表们听取了大会对今年1月10日举行的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）选举的督查结果汇报。玛吾林·阿什姆巴耶夫在会上发言，对独联体议会大会派出观察员全程参与议会选举监督程序表示感谢。

«此次选举成为了哈萨克斯坦正在实施当中的政治改革进程中具有里程碑意义的阶段。不仅是议会议员的选举，当时还完成了地方议会——玛斯利哈特的议员选举工作。在哈萨克斯坦总统的倡议下，议会选举首次对女性和青年议员的人数作出了不低于30%的要求。此外，还首次明确了具有法律意义的议会反对党。»玛吾林·阿什姆巴耶夫说。

他表示，哈萨克斯坦将继续在总统的现代化规划框架下不断推进政治体制改革进程。

阿什姆巴耶夫在讲话中表示，托卡耶夫总统提出将进入议会的政党票数限制从7%下调至5%，这样的改革必然将有助于议会中政治竞争的发展。此外，今后选票中还将增加«反对所有人»的选项，进一步确保公民的选择权。

与会各方还针对议会大会下设的经济委员会工作情况，以及2030年独联体经济发展战略的执行情况等进行了讨论。各国议会首脑均同意，相关的联合工作将有助于各成员国在大流行后的经济恢复。

访问圣彼得堡期间，参议院议长还举行了多场双边会晤，与乌兹别克斯坦、俄罗斯、亚美尼亚等国议会议长就双边合作的重要议题进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】