小说《充满爱情与欢笑的岁月》再版发行 电视剧版主角成封面人物

哈通社/努尔苏丹/4月16日 – 由哈萨克斯坦作家阿兹勒罕·努尔沙依科夫创作的著名长篇历史爱情小说《充满爱情与欢笑的岁月》，于日前正式再版发行。

再版小说以近期上映并受到热烈好评的小说改编电视剧的两名主角的形象作为封面人物。

据悉，此次《充满爱情与欢笑的岁月》的再版发行，旨在庆祝小说原作者阿兹勒罕·努尔沙依科夫诞辰100周年。

在首都努尔苏丹市举行的新版发行仪式上，邀请了电视剧版的两位主演纳尔克兹·阿依达洛娃（饰演女主角蒙苔）和叶尔梅克·图尔甘别克（饰演男主角叶尔波勒）出席。发行仪式由哈萨克斯坦著名作家、记者、功勋人士凯撒尔·阿利姆主持。

新版小说由«Foliant»出版社出版发行，可在foliantbooks.com, flip.kz, kaspi.kz, meloman.kz等在线书城订购。

《充满爱情与欢笑的岁月》原著小说出版于1970年，讲述了自残酷的二战战场上生还并回到家乡的青年军人叶尔波勒，与充满才华的姑娘蒙苔相遇、相知、相爱，共同追寻理想与未来的动人故事。

20集同名电视剧今年3月上映以来，备受观众好评。





【编译：木合塔尔·木拉提】