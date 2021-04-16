托卡耶夫总统出席反腐败事务会议

哈通社/努尔苏丹/4月16日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席反腐败事务会议并发表讲话。

托卡耶夫总统在讲话中指出，根据已经签署发布的总统令，玛拉特·阿赫梅特詹诺夫被任命为哈萨克斯坦反腐败行动署新任署长。与此同时，原任署长阿利克·什佩克巴耶夫正式卸任。

总统对什佩克巴耶夫任期内在反腐败领域开展的有效工作，以及对反腐败行动署进行的革新作出了高度评价。

总统随后介绍了新任署长的情况，并表示相信玛拉特·阿赫梅特詹诺夫作为一名有经验的司法工作者，将能够很好的胜任新的职务。





总统在讲话中强调指出，反腐败系统的有效性，将直接关系到国家的安全和人民的福祉。因此，反腐败行动署当前需要完成一系列重要的任务。

这些任务包括：开展有效工作全面打击腐败行为、推动公民在反腐败领域中的积极性、重视对贪腐财产的追踪等。

托卡耶夫总统表示，反腐败工作开展过程中不因仅局限于刑事诉讼，且要坚持公开透明的原则，保障公民的知情权，吸引公民更广泛的参与到反腐败事务当中。

总统指出，目前正在尝试一种三级诉讼模式，可有效减少对司法案件的非法干预。





【编译：木合塔尔·木拉提】