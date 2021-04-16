世卫组织：新抗生素短缺助长了耐药性的出现和扩散

哈通社/努尔苏丹/4月16日 —— 据联合国新闻处消息，根据世界卫生组织16日发布的一份报告，尽管人们越来越意识到抗生素耐药性的迫切威胁，但世界仍未能开发出急需的新型抗菌治疗方法。世卫组织透露，目前处于临床开发的43种抗生素中，没有一种能够充分解决世界上最危险细菌的耐药性问题。

世卫组织助理总干事哈南·巴尔基（Hanan Balkhy）表示：“开发、生产和分配有效的新抗生素的持续失败进一步加剧了抗生素耐药性的影响，并威胁我们成功治疗细菌感染的能力。”

近几十年来投放市场的几乎所有新抗生素都是上世纪80年代研发的各种抗生素药物的变体。

在资源有限的环境中，以及在诸如新生儿和幼儿之类的弱势群体中，抗生素耐药性的影响最为严重。细菌性肺炎和血液感染是5岁以下儿童死亡率的主要原因。大约30％患有败血症的新生儿由于对多种一线抗生素具有抗药性的细菌感染而死亡。

备选药物开发近乎“静止”

世卫组织每年一度发布“备选抗生素报告”，评估处于临床测试阶段以及早期产品开发阶段的抗生素。

报告审视了对该组织《优先细菌病原体清单》中威胁性最大的耐药菌感染具有治愈效果的备选药物潜力。这一清单自2017年首次发表以来，目前包括13种应得到优先重视的抗药性细菌。

2020年的«备选抗生素报告»揭示了备选药物开发近乎“静止”的状态。近年来只有很少的抗生素被监管机构批准。这些开发阶段的药物中大多数与现有疗法相比，临床效果有限，最近批准的抗生素中有82％是耐药性已经很普遍的现有抗生素类别的衍生物。因此，这些新药预计很快就会产生耐药性。

报告由此得出结论是：临床研发和最近批准的抗生素不足以应对日益增长的抗生素耐药性出现和扩散带来的挑战。

研发高失败率及其对市场动态的影响

报告指出，虽然有一些处于不同开发阶段的有前途的产品，但是由于药物开发过程中巨大的经济成本和内在的科学挑战，这些产品中只有一小部分会最终进入市场。再加上成功的抗生素产品能带来的投资回报少，导致主要私营投资者和大多数大型制药公司的积极性不高。

报告证实，新抗生素的临床前和临床开发继续由中小型公司推动。这些企业通常在临床开发的后期或直到获得监管机构批准之前，都难以为其产品融资。

传统研发途径之外的创新解决方案

抗生素开发方面缺乏进展突出了需要探索治疗细菌感染的创新方法。今年的报告首次包括了对非传统抗菌药物的全面概述，凸显了正在开发的27种非传统抗菌剂，包括抗体、噬菌体，以及支持患者免疫反应并削弱细菌的作用疗法。

新冠大流行带来的契机

2019冠状病毒病危机加深了全球对不受控制的大流行病对健康和经济影响的理解，凸显了解决这些风险所需的可持续资金缺口，包括对抗菌药物和疫苗研发的投资，同时揭示了在有足够的政治意愿和企业参与的情况下可以迅速取得进展。