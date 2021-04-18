多国领导人就斋月向托卡耶夫总统致贺信

哈通社/努尔苏丹/4月19日 – 随着伊斯兰教神圣斋月的到来，许多国家和国际组织的领导人纷纷向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托克耶夫发来贺电贺信，就斋月表示祝贺与问候。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在贺信中祝福哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫健康长寿，并祝愿哈萨克斯坦总统工作顺利，祝愿兄弟般的哈萨克斯坦人民永享幸福与和平。

米尔济约耶夫还在贺信中强调，乌兹别克斯坦与哈萨克斯坦之间的各领域双边合作正在取得不断的发展。

«毫无疑问，由于我们的共同政治意愿，两国之间基于睦邻，亲密友谊，相互尊重和支持的战略伙伴关系近年来已达到一个全新的水平。我坚信两国之间的长久伙伴关系将会不断发展。»他说。

沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·萨特和沙特阿拉伯王国王储穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·萨特在贺信中，就神圣斋月的到来向托卡耶夫总统致以祝贺，并祝他身体健康，幸福快乐。

期间发来贺电的国家和国际组织领导人还包括：

卡塔尔国王埃米尔·塔米姆·本·哈马德·阿勒塔尼，约旦国王阿卜杜拉二世，阿曼苏丹阿桑·本·塔里克，科威特酋长酋长谢赫·纳瓦夫·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫，科威特王储米沙尔·艾哈迈德·艾哈迈德·贾比尔·沙巴，巴林国王哈马德·本·伊萨·哈利法，摩洛哥国王穆罕默德六世，埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西伊拉克总统巴尔哈姆·萨利赫巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯，伊斯兰合作组织秘书长尤素福·欧赛敏等。

【编译：木合塔尔·木拉提】