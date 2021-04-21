欧药局建议强生为疫苗加注血栓警告

哈通社/努尔苏丹/4月21日 -- 欧洲药品管理局的调查发现，强生公司生产的冠病疫苗与罕见的血栓可能有联系，认为强生应该在标签加上警告。但欧药局强调疫苗的好处仍然大于风险。

欧洲药品管理局研究了美国出现的八起血栓个案，患者都在60岁以下，他们接种强生疫苗的三个星期后出现症状，包括血小板数量减少，和阿斯利康疫苗的情况相似。其中一名患者死亡。

欧洲药品管理局执行董库克说：«产品资料将更新以反映这个信息，并包括警告和副作用。在谨慎研究这些个案和其他相关证据之后委员会得到的结论是这些血栓是疫苗非常罕见的副作用。»

当局表示注射强生疫苗后，要注意的症状包括呼吸急促、胸口疼痛，腿部肿胀以及持续性腹痛和头痛等。尽管当局还没能找到确切的原因，不过强调强生疫苗的好处仍然大于风险。

«我们将为医疗人员提供详细信息以防万一出现什么问题。这是作为推出疫苗时提供信息的一部分。因此我们相信它可以安全地推出。»

强生公司随后宣布，立刻恢复在欧洲的疫苗供应。荷兰和意大利也相继宣布，将重新恢复为民众接种强生疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】