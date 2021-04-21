美国驻哈大使呼吁人们接种新冠疫苗

哈通社/努尔苏丹/4月21日 – 美国驻哈萨克斯坦大使威廉•莫泽尔呼吁哈萨克斯坦公民积极接种新冠疫苗。

美国驻哈萨克斯坦大使馆21日举行了一场在线形势的圆桌会议。会上，美国大使威廉•莫泽尔首先向哈萨克斯坦公众就神圣斋月的开始表示了祝贺。

莫泽尔表示，在迎接斋月的同时，人们也在缅怀身边因病离世的亲友。

大使表示，他对人们最终一定会战胜这场全球大流行怀有乐观的预期，因为，许多国家的人民都在积极的接种新冠疫苗。美国驻哈使馆也开展了疫苗接种工作。

«我本人已经于上周接受了新冠疫苗的第一针注射，我在此呼吁全体哈萨克斯坦公民接种疫苗。»他说。

他表示，自己接种的是Moderna疫苗。在接种第一针后，他的左臂肌肉有些许酸痛。

«虽然我是在右臂进行的注射，这是真的。第二天有些许刺痛感。除此之外，我的身体状况一切良好。我的孩子们也接种了Moderna和Phizer疫苗，他们说在接种第二针以后，会有一些副作用。不过这并不是需要担忧的事情，只不过是短时间的虚弱感。»大使对记者们说。

大使还介绍了美国目前正在开展的疫苗接种工作情况。据其介绍，美国总统拜登从4月19日开始，宣布16岁以上美国公民均可接种疫苗。目前疫苗供应充足，预计在今年夏季即可实现群体免疫。

«我们期待哈萨克斯坦也能尽快实现群体免疫。如果您也有机会注射疫苗，那么我呼吁您尽快接种。因为，这不仅是为您自己，也是为了国家乃至全世界早日恢复正常的生活。»他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】