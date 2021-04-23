总统：将扩大国产疫苗产量，以提供给所有公民

哈通社/努尔苏丹/4月23日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日发布推文消息称，将扩大国产疫苗的产量，以提供给所有公民。

总统在发布的推文消息中表示，正在向全国各地发运国产疫苗 QazVac，将扩大国产疫苗的产量，以提供给所有公民。

同时，总统还表示，哈萨克斯坦是世界上研发自己疫苗的少数国家之一。 «在这方面，我向所有研发疫苗的科学家和专家们表示感谢。 «

哈萨克斯坦副总理托赫詹诺夫22日参加了在生物安全问题科学研究所生产基地生产的第一批哈萨克疫苗QazVac（QazCovid-in）的装运仪式。

据报道，首批5万剂QazVac疫苗将被分配到SK-药业分发枢纽，然后将被输送到全国各地卫生部门的仓库。

从4月26日起，将开始向民众提供QazVac疫苗的接种。计划在5月供应第二批5万剂疫苗。此后，疫苗的生产规模将逐渐增加到每月50~60万剂。

QazVac疫苗已列入世界卫生组织的疫苗清单。经过三期临床试验，已经证明了该疫苗的安全性，疫苗对冠状病毒感染具有很强的免疫力。

作为一款灭活疫苗，QazVac疫苗的优点是不会引起疫苗相关的疾病。此外，QazVac疫苗的运输不需要严苛的运输条件和复杂的冷藏装置。

【编译：阿依波塔】