卫生部长：国内疫情形势趋于稳定

哈通社/努尔苏丹/4月27日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔表示，国内新冠疫情形势正在趋于稳定。

在27日召开的政府例行工作会议上，卫生部部长阿列克谢·崔就当前国内的新冠疫情形势进行了汇报。

部长指出，统计数据显示，截至4月27日，全国累计的新冠肺炎确诊患者总数为 311 400 人，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有52 471例。

哈萨克斯坦目前的冠病累计病例总数在全球221个国家和地区中处于第108位，冠病累计死亡人数处于第107位。

据其介绍，目前全国有10个地区被列入了新冠疫情传播风险较高的红区，这些地区包括：努尔苏丹市、阿拉木图市、阿克莫拉州、阿克托别州、阿特劳州、西哈州、卡拉干达州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州和巴甫洛达尔州。

而奇姆肯特市、江布尔州、东哈州、阿拉木图州和库斯塔奈州等共四个地区被列入新冠疫情传播风险中等的黄区当中。

全国范围内，处于疫情传播风险较低区域的地区是突厥斯坦州和北哈州。

阿列克谢·崔指出，在今年的3月份国内新冠确诊患者每日新增感染率曾一度高达46%，但随着一系列防疫措施的有效实施，目前这一数据已经下降到了8%。与上一周相比，新冠肺炎死亡率也有大比例的下降。

«疫情形势显见的呈现出稳定趋势。»他说。

卫生部长表示，各地区目前正在持续开展防疫防控工作，确保疫情得到妥善控制。

【编译：木合塔尔·木拉提】