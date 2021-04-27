托卡耶夫总统会见中国驻哈大使张霄

哈通社/努尔苏丹/4月27日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫27日在总统府会见中国驻哈萨克斯坦特命全权大使张霄。

会谈中，托卡耶夫总统对疫情后时期哈萨克斯坦与中国的多边战略伙伴关系的进一步发展表明了立场。

“哈萨克斯坦与中国之间的互利合作与战略伙伴关系具有稳定性质，不受任何政治倾向的影响。哈中两国是近邻、可靠的朋友和战略合作伙伴。该合作符合哈萨克斯坦的国家利益。两国之间的所有问题将通过建设性和可信的对话得到解决。”总统说。

哈萨克斯坦总统向中国国家主席习近平致以热情的问候，并邀请合适的时间对哈萨克斯坦进行访问。

会谈中，托卡耶夫总统高度评价了哈中两国疫情爆发以来相互提供的援助。哈萨克斯坦总统表示，哈方计划从中国进口新冠疫苗。托卡耶夫指出，目前哈方正在使用俄罗斯“卫星-V”和国产“QazVac”疫苗开展全民接种工作。

今年是哈萨克斯坦独立和哈中建交30周年。托卡耶夫总统认为，即将到来的庆典将为了解两国合作关系曾走过的道路的重要性，并确定双边战略伙伴关系的新目标创造计划。托卡耶夫表示，建交以来，两国在各自发展道路和加强双边全面合作关系领域取得了有效成果。

哈萨克斯坦总统向中国人民就完成消除贫困历史任务，以及抗击新冠疫情和经济恢复巨大成果表示了祝贺。

托卡耶夫总统重申了哈方加强双边高级别政治合作关系，以及扩大经济合作关系的意愿。他强调，中国是哈萨克斯坦最大贸易合作伙伴。2020年，哈中双边贸易总额达到了150亿美元。

为了将双边贸易和投资关系达到稳定与平衡的发展水平，总统提出了恢复哈萨克斯坦-中国边境公路和铁路过境点正常运行，并在疫情后时期提高其过境能力的建议。哈萨克斯坦总统认为，双方应考虑恢复客运和货运定期航班。此外，双方应共同推动数字化、绿色经济和创新领域合作关系的发展。

托卡耶夫总统指出，要继续推进哈萨克斯坦“光明大道”国家规划与中国“一带一路”倡议的对接工作。此外，他呼吁充分利用哈萨克斯坦 “ 2025年国家发展战略”和中国“双循环”概念带来的互利合作机会。

总统强调，哈萨克斯坦与中国在国际议程有着共同的立场。此外，托卡耶夫就中方对亚信会议提供的支持表示了感谢，并愿意继续在联合国、上合组织和“中亚+中国”对话框架下开展有效合作。

【编译：小穆】