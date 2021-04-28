哈-土两国总统举行电话会谈

哈通社/努尔苏丹/4月28日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日同土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫举行电话会谈。

两国总统就发展哈萨克斯坦－土库曼斯坦多方面合作，加强两国之间的友好关系和战略伙伴关系的前景问题交换了意见。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦愿意为两国人民的利益进一步发展与土库曼斯坦的多边关系。

别尔德穆哈梅多夫表示，哈萨克斯坦是土库曼斯坦在中亚的主要合作伙伴。

两国总统重申，哈萨克斯坦和土库曼斯坦已准备好共同推进两国间的贸易、工业、农业、能源、运输和物流项目。

同时，两国元首就今年举行政府间委员会会议问题达成了共识，以进一步推动两国间的合作。

托卡耶夫总统表示，如果达成共识，哈萨克斯坦支持在土库曼斯坦首都举行下一届中亚领导人协商会议。

与此同时，托卡耶夫总统就土库曼斯坦对哈萨克斯坦在突厥语国家合作委员会中的倡议表示的支持，以及以观察员身份加入 亚洲互动与建立信任措施会议对该国总统表示了感谢。

别尔德穆哈梅多夫邀请托卡耶夫对土库曼斯坦进行访问，以讨论双边合作的热点问题并签署重要协议。

此外，托卡耶夫总统对别尔德穆哈梅多夫就其父亲麦力克吾勒·别尔德穆哈梅多夫的去世表示了慰问。

【编译：阿依波塔】