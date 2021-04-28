托卡耶夫总统出席哈萨克斯坦民族和睦大会第二十九届代表大会

哈通社/努尔苏丹/4月28日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日出席了主题为“团结、和睦与和谐30年”的哈萨克斯坦民族和睦大会第二十九届代表大会。

消息称，会议由首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫主持召开，托卡耶夫总统，以及民族和睦大会地方代表、地方民族文化协会主席、议会议员、中央机构官员、政党领袖、宗教协会领袖、学界代表和媒体代表等550多人以视频连线方式出席大会。

托卡耶夫总统在讲话中指出了首任总统为国家团结和繁荣发展做出的巨大贡献。

“人民的团结是有效改革的鉴定基础。民族多元化和民族团结是我国的主要特征。您向全世界展现了‘哈萨克斯坦之路’概念。目前，全球公认和高度评价了哈萨克斯坦的特殊发展道路。国际社会将您视为杰出的改革家和世界级政治家。”

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦民族和睦大会成为了国际社会民族间和谐相处的典范。

“目前，很多国家开始借鉴了哈萨克斯坦的经验。社会和谐与民族团结是非常重要的问题。哈萨克斯坦始终坚守‘繁荣的源泉是团结’原则。过去30年里，哈萨克斯坦成为了人民团结和社会稳定的国家。这是骄人的成就。我们要始终牢记，我国的稳定繁荣发展是首任总统的功劳。”总统说。

托卡耶夫表示，民族和睦大会还面临着新的重大任务。

“继续延续团结与和谐政策是大家共同的职责。为了应对任何挑战与威胁，我们要时刻保持团结。”哈萨克斯坦总统说。

据悉，首任总统纳扎尔巴耶夫在会上宣布，将民族和睦大会主席职务转交给托卡耶夫总统。

【编译：小穆】