吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦就边境停火达成一致

哈通社/比什凯克/4月29日 —— 据俄罗斯卫星通讯社消息，吉尔吉斯斯坦外交部的消息报道称，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦已就从20时起停火并把部队撤回到原来部署的地方达成一致。

吉尔吉斯斯坦外交部在Telegram的通稿中称：“吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦已就从20时停火并把部队撤回到原来部署的地方达成一致。”

塔吉克斯坦外交部新闻局的有关人士对俄罗斯卫星通讯社称，塔吉克斯坦方完全遵守索格特州沃鲁赫飞地冲突区的停火制度。

他说：“塔吉克斯坦方完全遵守索格特州沃鲁赫飞地冲突区的停火制度。”

他补充表示，边境局势完全转向了外交政治途径。近期两国护法机关领导人将在伊斯法拉市开始谈判。

此前有报道称，在吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦两国边境开始交火。据吉尔吉斯斯坦方面的资料显示，塔吉克斯坦向一些边防站开火，结果其中一个边防站着火，作为回应吉尔吉斯斯坦特种部队占领了塔吉克斯坦的霍查-阿罗边防站。至少有一人死亡，几人受伤。

吉尔吉斯斯坦国家边防局新闻中心此前称，两国边境巴特肯段28日发生冲突，原因是塔方人员试图在电线杆上安装摄像头。吉方人员表示反对并开始锯断电线杆。对抗演变为互掷石块，一人受伤。冲突在夜间加剧，塔方居民一侧开始射击，4名吉方人员受伤。吉边防局称，吉居民未使用武器。