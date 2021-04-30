哈萨克斯坦总统就吉塔边境冲突发表声明

哈通社/努尔苏丹/4月30日 – 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫就吉尔吉斯与塔吉克斯坦两国边境地区冲突事件发表了声明。

以下为总统声明全文：

我以非常忧虑的心情获知了在吉尔吉斯与塔吉克斯坦两国边境地区发生武装冲突的消息。

吉尔吉斯和塔吉克人民都是我们的同胞兄弟，拥有共通的历史和文化价值观。

热爱和平、宽容和相互尊重是我们国家和人民的共同点。

我支持关于停止武装冲突的协议，以及两国授权机构之间开始的对话。

我相信，吉尔吉斯和塔吉克斯坦两国领导人会做出明智的抉择，以和平的方式解决存在的争议。

哈萨克斯坦方面愿意提供必要的协助，以便于能够通过合适的方式解决问题，以及恢复冲突双方相互之间的信任。

我认为，有必要在下一次中亚领导人磋商会议的框架内，考虑建立解决这种边界冲突的机制。

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根据此前报道，吉尔吉斯与塔吉克斯坦边界地区4月28日发生了边民冲突，冲突随后逐步升级。吉尔吉斯方面称从冲突地段疏散了848名居民。

吉尔吉斯与塔吉克斯坦随后于29日20时达成了停止冲突的协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】