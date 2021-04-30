欧佩克维持增产协议 预测经济将在下半年加速恢复

哈通社/努尔苏丹/4月30日 -- 欧佩克发布声明说，欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议决定，继续执行4月初制定的从5月至7月逐步增产的方案。4月初，欧佩克和非欧佩克产油国同意5月日均增产35万桶，6月增产幅度与5月相同，7月日均增产约44万桶。

欧佩克表示，在宽松货币和财政政策支持下，今年全球经济复苏将继续，并在下半年加速。不过，近期一些国家新冠疫情反弹，可能会阻碍经济和原油需求复苏。

俄罗斯副总理诺瓦克27日表示，原油需求在恢复，但新冠疫情在部分地区快速蔓延令人担忧。

伍德麦肯兹负责宏观石油市场研究的副总裁安-路易斯·希特尔表示，主要产油国坚持执行逐渐和谨慎增产的决定，试图平衡印度等地可能因疫情反弹而出现的需求下降与另一些地方可能出现的需求复苏。

埃信华迈能源市场分析师马歇尔·斯蒂夫斯说，虽然有观点认为美国和英国经济复苏带来的原油需求增加可以弥补印度减少的原油需求，但印度新冠病毒感染人数增加令人担忧，并很可能阻碍全球需求增长。

奥地利JBC能源的报告显示，受疫情反弹影响，4月前半月印度柴油和汽油消费分别环比下降3%和5%，预计5月印度汽油和柴油需求将比3月分别下降29%和20%。

希特尔说，除需求外，油价面临的另一个重大不确定性是伊核协议相关方正在讨论美国重回协议的前景。如果美国和伊朗共同恢复遵守伊核协议，美国可能会解除对伊朗的制裁，伊朗将向全球市场提供更多原油。

瑞银集团石油分析师乔瓦尼·斯陶诺沃日前表示，得益于新冠疫苗快速接种和出行限制减少，预计今年下半年全球日均原油需求将上升。届时，布伦特原油和纽约原油期货价格将升至每桶70美元以上。如果地缘政治因素导致供应量大幅下降，油价可能涨得更高。

不过，美国里特布施同仁公司总裁吉姆·里特布施认为，«欧佩克+»上调产量与亚洲原油需求走弱的因素交织，显示全球原油供应过剩可能加剧，原油过剩的情况缓和在过去一年为油价提供了支撑。