历史上的今天：哈萨克英雄将胜利旗帜插上国会大厦

哈通社/努尔苏丹/4月30日 – 今天，是哈萨克斯坦二战传奇英雄、«人民英雄»荣誉称号获得者拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫将胜利旗帜插上德国柏林国会大厦的纪念日。

众所周知，拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫在柏林战役中，将胜利旗帜插上国会大厦的英勇事迹，许多年来一直因政治因素而被刻意掩盖和抹消，直到哈萨克斯坦获得独立之后才逐步被世人所了解。

在苏联红军攻克德国首都柏林的大型战役期间，年仅21岁的霍什卡尔巴耶夫的军衔是中尉，是苏联红军第150步兵师第674步兵团的侦察排排长。

1945年4月30号霍什卡尔巴耶夫和士兵格里高利·布拉托夫一同将带有镰刀、斧头和一颗五星的胜利旗帜插上了纳粹德国议会大厦的楼顶。

他们两人也是当天首组登上国会大厦的苏军军人。

图为广为流传的苏联红军战士将胜利旗帜插上柏林国会大厦的历史照片，这张图片实际上拍摄于5月2日战役结束之后，且图片经过了多次编辑。

由于民族出身的原因，前苏联时期，苏联官方一直拒绝承认霍什卡尔巴耶夫的事迹。但在民间，霍什卡尔巴耶夫的战友们许多年间持续于4月30日组织活动为他庆祝这一英雄事迹，并逐渐成为了哈萨克斯坦国内的一项重要民间纪念活动。

这其中，作家、记者哈克姆詹·卡兹巴耶夫也为证明和公开勇士的事迹，付出了大量心血。为了让英雄能够得到应有的对待，他根据包尔詹·莫穆舍吾勒的指示，进行了长期的调查取证，通过多方渠道收集了能够反映这一事迹的上百份苏联官方文件，并公诸于众。

二战英雄、反法西斯勇士拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫于1988年10月10日在阿拉木图逝世。





在哈萨克斯坦独立后，为勇士恢复荣誉的呼声逐渐得到重视，1999年5月7日，时任哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫签署总统令，授予拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫«人民英雄»荣誉称号。

哈萨克斯坦历史学者波拉特·阿萨诺夫曾于2005年致信俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，要求俄罗斯官方对霍什卡尔巴耶夫的功绩予以承认。这位学者称，俄罗斯官方的回复中表示，«相关机构人员查证了具体的历史资料，证实您的同胞所作出的功绩是历史事实»。

而在2007年，俄罗斯官方正式承认了霍什卡尔巴耶夫的事迹。

2016年，哈萨克斯坦政府在首都为霍什卡尔巴耶夫竖立了一座纪念碑。

第二次世界大战期间，哈萨克斯坦有120万人应征入伍，在苏德战场作战，其中半数未能回到家乡。

【编译：木合塔尔·木拉提】