亚行预测今明两年哈萨克斯坦经济走势

哈通社/努尔苏丹/4月30日 —— 亚洲开发银行发布《2021年亚洲发展展望》（Asian Development Outlook）报告，认为在新冠肺炎疫情形势好转和居民接种疫苗条件下，哈萨克斯坦经济今年有望逐步复苏，2022年实现加速发展。

亚行预测，随着生产恢复、原材料价格上涨和服务业逐步复苏，2021年哈萨克斯坦GDP增速有望达到3.2%。2022年，在投资扩大、油气增产背景下，预计哈国经济将增长3.5%。

亚行驻哈萨克斯坦首席代表曼纳普别科夫认为，增加科技研发投入，稳定金融体系特别是资本市场，加大国家教育投入，对于推动创新发展具有重要意义，并将支持经济强劲增长。

报告指出，哈萨克斯坦依赖原材料商品出口，创新能力不足，使得经济在遭受外部冲击时更为脆弱。过去发生的危机表明，哈国必须促进创新发展，以提升经济稳定性，加速后疫情时代经济恢复。2008年全球金融危机和2015年油价暴跌之后，尽管哈萨克斯坦经济逐步复苏，但恢复速度较慢。

亚行预测，得益于国家对制造业的大力扶持，2021年，哈国工业将增长2%。随着全球原材料商品需求复苏，哈国矿产品产量增加，2022年工业增速将达到2.8%。

在隔离限制措施持续放宽背景下，运输、商贸和大众餐饮业逐步复苏，2021、2022年哈萨克斯坦服务业将分别增长3.8%和3.4%。受益于国家住房和基础设施规划实施，2021、2022年建筑业将分别增长9.4%和6.6%。由于投资前景受限，2021、2022年农业生产将分别增长3.3%和3.2%。

亚行预计，哈国通胀率将出现小幅下降，2021、2022年分别为6.5%和6.2%。对主要商品价格进行调控和实施通胀目标制度，有利于抑制食品价格上涨，保持价格稳定。