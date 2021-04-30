俄罗斯内务部发表霍什卡尔巴耶夫英勇事迹文章

哈通社/努尔苏丹/4月30日—俄罗斯内务部近日发表了关于介绍拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫和格里高利·布拉托夫英雄事迹的文章。

文章中称，1945年4月30日，苏联向纳粹德国议会大厦发起进攻。纳粹德国议会大厦位于柏林中心，是纳粹德国的标志性建筑之一。第150步兵师第674步兵团侦察排排长拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫和士兵格里高利·布拉托夫一同将胜利红旗插上了大厦正门。

«年仅20岁的霍什卡尔巴耶夫和19岁的布拉托夫是最早进入国会大厦的一批苏军军人。根据第150步兵师的记录，当天下午2时25分，两名红军进入大厦中心，将红旗插入了正门楼梯口。这也是苏军在纳粹德国议会大厦升起的第一面红旗。

在议会大厦台阶上飘扬的红旗为苏军增添了力量。4月30日晚，第756和第674步兵团的部队冲入大厦，发起了最后的攻击，不顾德军的抵抗，中士叶戈洛夫和下士坎塔里亚突破了最后的防御，最终再次将胜利的旗帜插上了大厦楼顶。»文章中写道。

文章中称，霍什卡尔巴耶夫和布拉托夫因在攻占大厦期间的英勇精神而在后来被授予了红旗勋章。

如今，霍什卡尔巴耶夫纪念碑竖立在其故乡哈萨克斯坦阿克莫拉州和首都努尔苏丹，而布拉托夫纪念碑竖立在俄罗斯基洛夫市。

【编译：达娜】