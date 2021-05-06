托卡耶夫总统与卡塔尔埃米尔通电话

哈通社/努尔苏丹/5月6日—据总统官网消息，哈萨克斯坦总统托卡耶夫与同卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼通电话。

通话中，两国总统相互致以了斋月祝贺，并就双边关系的发展前景，以及扩大多边合作等问题进行了讨论。

双方指出，哈萨克斯坦与卡塔尔在拓展新的合作领域方面具有巨大潜力。

托卡耶夫总统提议加强两国政府和商业团体间联系，并制定一份联合投资项目清单。托卡耶夫认为，农业、地质勘察、采矿、运输和物流以及金融和银行业是两国之间的优先合作领域。

托卡耶夫总统邀请卡塔尔埃米尔塔米姆在合适的时间前来哈萨克斯坦进行正式访问，以明确两国之间在特定合作领域的高层协议。

塔米姆表达了多哈与哈萨克斯坦发展多边经济和投资合作的兴趣。他表示，有必要开展几项投资项目，以进一步推动两国合作关系。

通话中，双方还讨论了两国政府在预防新冠病毒扩散方面所采取的措施。在此方面，塔米姆称赞哈萨克斯坦在新冠疫苗研发取得的成就，并指出这使之成为了5个自主研发新冠疫苗的国家之一。

会谈最后，卡塔尔埃米尔塔米姆感谢托卡耶夫总统邀请其访问哈萨克斯坦。

【编译：达娜】