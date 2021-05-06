二战退役军人每月领取多少补贴？

哈通社/努尔苏丹/5月6日—哈萨克斯坦劳动和社会保障部副部长叶尔兰·阿吾肯诺夫就有关二战退伍老兵每月领取的相关补贴进行了介绍。

阿吾肯诺夫表示，保障退伍军人的生活质量是我国独立三十年以来的优先事项之一。为此，在中央和地方各级实施了有关针对老年人的社保措施。养老金以及其他社会福利项目金额逐年增长。2021年1月1日起，国家基本养老金以及其他社会补助金额上涨了5%。

同时，他指出，除去基本养老金外，另20类公民（包括退伍军人、大后方功勋人员，无罪开释公民等）可获得国家特殊福利。

根据2021年5月1日的每月平均标准：

-二战参战人员——182851坚戈；

-二战伤残老兵——188051坚戈；

-二战参战人员同等资质者——154635坚戈；

-二战伤残老兵同等资质者——119562坚戈；

-二战期间后勤战线功勋人员——120112坚戈；

此外，地方行政机构还会为生活困难的退伍军人提供额外的社会支持。这些支持包括提供房屋维修、燃料供应、免费乘坐公交车、免费药品以及免费获得牙科服务等，同时还将以节日慰问形式发放津贴。

【编译：达娜】