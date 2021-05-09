首任总统致以卫国战争胜利日节日祝贺

哈通社/努尔苏丹/5月9日 —— 据首任总统新闻处消息，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫9日向全体哈萨克斯坦人民致以卫国战争胜利日祝贺。

以下为首任总统胜利日贺词全文：

尊敬的同胞们！

每年5月9日，我们将回忆起父辈们在人类历史上最激烈的战争中的英雄事迹。

这一天，我们向已成为巨大自豪感和真正爱国主义精神典范的老兵们表示诚挚的敬意。由于他们的英勇精神和在后方的辛勤工作，我们生活在一个和平独立的国家。

铭记为祖国而战的烈士们，并向后代延续他们的英勇事迹是我们神圣的职责。

1945年5月的伟大胜利，成为了聚集在一个共同目标中的各族人民团结、友谊和互助的光辉象征。哈萨克斯坦人民清楚的明白，只有一个团结的社会才能取得伟大的成就。 我们三十年来独立的经验也明确的证明了这一点。

独立期间，我们创造了一个强大和繁荣的国家。 相互尊重、稳定与和平已成为我国可持续和谐发展的保障。

我们从历史学习，并将人民团结视为最重要的价值观。我相信，今后也将会如此。

祝大家节日快乐、身体健康、幸福美满、和平繁荣！

【编译：小穆】