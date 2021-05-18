参议院议长会见欧安组织驻努尔苏丹项目办公室主任

哈通社/努尔苏丹/5月18日 —— 据参议院（议会上院）新闻处消息，参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫18日会见欧安组织驻努尔苏丹项目办公室主任福克·弗罗伯特。

会谈中，阿什姆巴耶夫向欧安组织代表就根据总统指示正在落实的重要政治改革，其中选举法修订情况进行了介绍。

“新一届议会于今年1月15日正式宣誓就职。会上，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出了一系列政治举措。具体来说，总统建议政党进入马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）的选票标准由7%调整至5%，并提议在选票中添加‘全部反对’选项。目前，参议院正在审议相关法案。”他说。

会谈中，双方还就国际问题进行了深入讨论，其中包括阿富汗局势和中亚国家合作关系发展问题。

此外，双方注重关注了中亚地区水资源利用和恢复咸海生态环境问题。

“咸海问题对中亚地区人口的生活质量带来的严重的影响。目前，我国与国际组织开展积极合作，以应对咸海生态环境和社会经济危机。根据中亚国家的倡议下，成立了国际咸海拯救基金会。在恢复咸海项目框架下，哈萨克斯坦增加水量。”阿什姆巴耶夫说。

根据会谈结果，双方重申了进一步加深双边合作关系意愿。

【编译：小穆】