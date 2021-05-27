三座国际大学将在阿拉木图开办分校

哈通社/阿拉木图/5月27日 – 阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫在阿拉木图电视台直播的主题为《阿拉木图发展2021：全球商务中心》的新项目在线演示中表示，计划在阿拉木图市开办三座国际大学。

根据阿拉木图市长的说法，今年9月1日起，英国德蒙福特大学阿拉木图分校将正式在阿拉木图开校。哈萨克斯坦政府已经批准了该校的教学执照。

按照计划，今年该校将招收300名学生。如果申请的人数较多将会把本科生的招收人数增加至400人，研究生人数增加至90人。

«为建成该校的校园设施，我们在库勒扎高速公路的右侧划拨了一块土地，明年年初相关项目就会动工。»市长说。

德蒙福特大学阿拉木图分校的开办得到了哈萨克斯坦政府的支持，这将为哈萨克斯坦大学生在不前往英国留学的前提下，以更低的花费获取更优质的学习资源。大学将为优秀学生提供奖学金。

阿拉木图市称，还将有两所大学在阿拉木图设立分支院校。包括纳扎尔巴耶夫大学的人工智能学院和亚利桑那州立大学的分校。

萨金塔耶夫表示，三所国际性大学在阿拉木图市的开办，将对城市文化、科技和数字化领域的发展带来巨大的影响，并进一步推动哈国教育领域的发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】