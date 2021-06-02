阿斯哈尔·马明会见埃克森美孚公司高级副总裁尼尔•查普曼

哈通社/努尔苏丹/6月2日--据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明2日会见埃克森美孚公司（Exxon Mobil）高级副总裁尼尔•查普曼。

双方讨论了油气勘探、生产和运输领域联合投资项目的实施。具体来说，讨论了田吉兹雪佛龙石油公司的未来扩张计划和井口压力管理项目的实施、北里海项目的发展和里海管道财团的现代化等问题。

会谈对卡沙干油田的进一步开发前景给予高度关注。该油田于2020年产油1510万吨，产量同比增长7.1%。 2021年计划生产石油1515万吨。

同时，讨论了石化领域联合项目的发展前景——聚乙烯和其他高度加工产品的生产。

在这方面，总理指示成立工作组，研究埃克森美孚在哈萨克斯坦石化领域实施的项目相关经验。

马明指出了在哈萨克斯坦生产埃克森美孚的独特设备，增加哈萨克斯坦公司在采购中的份额，使用现代环保技术，遵守健康和安全的高标准，以及在哈萨克斯坦实施社会项目的重要性。

埃克森美孚是哈萨克斯坦最大的投资者之一。 自 1993 年以来，该公司已向哈萨克斯坦经济投资超过 260 亿美元。

能源部长努尔兰·诺海耶夫和哈萨克斯坦国家石油天然气公司总裁阿利克•阿伊达尔巴耶夫出席会谈。

【编译：阿依波塔】