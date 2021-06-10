托卡耶夫总统会见卡塔尔副首相兼外交大臣

哈通社/努尔苏丹/6月10日—托卡耶夫总统10日会见正在对哈萨克斯坦进行正式访问的卡塔尔副首相兼外交大臣谢赫•穆罕默德•本•阿卜杜拉赫曼•阿勒塔尼。

据总统府新闻局消息，会谈期间，双方就哈萨克斯坦与卡塔尔关系的发展前景，以及加强两国政治、经贸和投资联系进行了讨论。

托卡耶夫总统指出，两国在共同关心的领域中拥有巨大的合作潜力。

«我认为您的到访非常重要。我相信我们能够在相互合作中取得更大的成果。»总统说。

值得一提的是，托卡耶夫总统与卡塔尔埃​米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼在最近的电话会谈中就此前达成的共识进行了讨论。具体来说，在卡塔尔埃米尔计划访问哈萨克斯坦之际，双方就联合实施一系列重大投资项目达成了共识。

阿勒塔尼向托卡耶夫总统转达了卡塔尔埃米尔的诚挚问候。

他表示，卡塔尔埃米尔有兴趣为进一步加强与哈萨克斯坦的合作奠定坚实基础，同时就哈萨克斯坦QazVac国产新冠疫苗的成功开发表示祝贺，并表示愿意在此方面提供帮助。

此外，卡塔尔外交大臣向托卡耶夫总统提到了与穆赫塔尔·特列吾别尔德之间的会谈结果。他指出，哈方就实施投资项目提出了多项建议，卡塔尔国家福利基金和国家企业正对这些项目进行积极研究。

【编译：达娜】