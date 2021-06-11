政府总理会见阿联酋食品安全国务部长 讨论实施联合投资项目

哈通社/努尔苏丹/6月11日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明11日与阿联酋食品安全国务部长玛丽亚姆·阿勒·穆海里举行会谈。

Al Dahra Holding 、迪拜环球港务（DP World）和Fish Farm等阿联酋领先企业代表出席会谈。

双方就两国在经贸、金融投资、物流运输、农业、能源等领域合作的现状和前景进行了讨论。 政府总理指出了哈萨克斯坦和阿联酋之间的高水平战略合作。

2021年的前4个月，哈萨克斯坦与阿联酋之间的双边贸易额达2.76亿美元，同比增长13.1%。 哈萨克斯坦对阿联酋的出口增长 38.7%，达到了 2.478 亿美元。 尽管 2020 年金融和资本市场出现前所未有的下滑，但阿联酋对哈萨克斯坦经济的外国直接投资额增长 12.3%，达到了 1.817 亿美元。

鉴于阿联酋政府高度关注粮食安全问题，马明指出，合作的优先领域是联合实施农工综合体领域的项目。 总理指出，哈萨克斯坦是世界上最有前途的农业生产国之一。

总理表示，经济学人智库（The Economist Intelligence Unit ）发布的《2020年全球粮食安全指数》报告中，哈萨克斯坦在113个国家中排名第32位，与2019年相比排名上升了16位。

“哈萨克斯坦和阿联酋之间的联合投资项目旨在建立高附加值，以及在波斯湾有巨大需求的产业。联合项目的实施将在哈萨克斯坦创造新的高质量就业岗位，引进先进技术和经验。在这方面，哈萨克斯坦将成为阿联酋实施的至2051年粮食安全战略的重要组成部分，这将进一步加强两国之间的投资合作。 ”他说。

阿联酋代表团对哈萨克斯坦进行的访问框架下，正在开展建设家禽养殖、奶牛场、牛肉和羊肉生产厂、水果生产和加工厂、鱼类养殖和加工厂、谷物生产和加工方向的相关工作。

【编译：阿依波塔】