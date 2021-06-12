总统青年人才储备论坛：总统致以贺词

哈通社/努尔苏丹/6月12日--哈萨克斯坦总统青年人才储备论坛12日在首都拉开帷幕。

哈萨克斯坦总统助理叶尔兰·卡林宣读了总统贺词。

总统对青年人才储备论坛的召开表示了祝贺。“这是汇聚各行各业佼佼者的论坛，我非常关注年轻一代以爱国主义为核心的成长过程。最重要的任务之一是为受过教育、有能力、积极和爱国的青年开辟道路，我们将创造一切条件让年轻人担任重任并锻炼自我 。 ”

总统指出，为了保持公共行政的连续性，并培养一批走向国家管理职位的青年，设立了青年人才储备国家委员会，并选拔出了最为优秀的300名青年。

2020年，托卡耶夫总统接见了300名总统青年人才储备，讲述了未来的任务并指出了方向。之后，有一部分青年人才被任命到了不同职位。

“今年，有两名成员被选为议会下院议员，另外2名青年成为了社会信任会议成员。还有部分青年被派到个各个地区。青年人才为国家效力—这是令人满意的步伐，因为这才是真正的生活教育 。 ” 总统说。

托卡耶夫总统指出，入选青年人才储备的青年们进行了详细研究，并提出了一系列倡议和具体项目。

“这一切都表明了年轻一代的巨大潜力。显然，总统人才储备库的设立对有追求的年轻人来说是绝佳机会。但要明白，这是为人民服务的直接方式，而不是获得权力的方式。其实，最大的荣誉和尊严是为人民服务。今年是我们独立 的30 周年，你们是出生在独立国家的，思想开放的公民，哈萨克斯坦的进一步发展是你们的重大责任。对此，我相信年轻一代不会辜负国家的期望。祝大家身体健康，万事如意，祝论坛圆满举行。 ” 总统写道。

【编译：阿依波塔】