总统会见美国阿富汗和解事务特别代表

哈通社/努尔苏丹/6月14日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日会见到访的美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德。

会谈期间，双方讨论了哈萨克斯坦和美国扩大战略伙伴关系以确保阿富汗安全与稳定的前景，其中包括美国和北约军队从阿富汗撤军问题。 还讨论了协调双边和多边行动以恢复阿富汗稳定和社会经济发展问题。

哈萨克斯坦总统指出了美国外交官的访问对于维持两国之间的高层对话的重要性。

托卡耶夫总统表示，今年是哈萨克斯坦独立的30 周年。 在此期间，两国建立了以友好和互利合作为基础的关系。 美国是哈萨克斯坦的可靠伙伴，两国在贸易和经济在内的各个领域建立了积极的合作关系。

总统指出，合作解决阿富汗局势是哈美合作的重要组成部分。

他表示，阿富汗问题始终是与阿富汗、俄罗斯、中国、中亚和国际组织领导人会谈的重点。

扎尔梅·哈利勒扎德向托卡耶夫总统就本次会面机会表示了感谢，并高度赞赏了哈萨克斯坦总统对旨在恢复阿富汗稳定的国际努力的贡献。此外，还强调指出了哈萨克斯坦在维护中亚稳定方面的重要作用。

哈利勒扎德对阿富汗当前局势做出了评估，并分享了美国外交关于阿富汗和平进程的进一步发展和阿富汗问题各利益攸关方协调问题的看法。

【编译：阿依波塔】