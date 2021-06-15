减少汽车尾气污染 总理建议大力推广电动汽车发展

哈通社/努尔苏丹/6月15日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在15日召开的政府例行工作会议上指出，为了改善环境污染而制定的环保路线图计划在实际落实中存在滞后和拖延的情况。

总理指出，结合国内外相关领域先进经验制定的新环保法已于今年获得批准通过。其配套措施，及旨在减少环境污染、美化环境和消除已经造成的污染的环保路线图中最重要的一项，就是为石化、电力、采矿和冶金领域的50多家大型企业引入最先进的环保技术。该路线图由政府指定实施。

总理在会上称，截至目前，路线图设定的70向措施当中，只有42项得到了落实，尤其是在首都努尔苏丹市，相关的13项措施中仅有4项得到实施，在阿拉木图是也只实施了13项措施中的5项。

阿斯哈尔·马明对此提出了批评，并要求加强措施确保相关工作的有效实施。

总理强调，为了减少大型工业企业向大气中进行的排放，目前正在制定需要引进的先进技术清单，生态部、财政部和国家经济部将负责及时完成清单的拟定和引进工作。

老旧汽车尾气成为环境污染的重要原因

在15日的会议上，生态地质和自然资源部部长马赫祖穆·米尔扎哈利耶夫指出，哈萨克斯坦空气污染的主要来源之一是汽车尾气的排放。而在哈萨克斯坦全国保有的390多万辆在册汽车当中，有64%的车辆，即近250万辆汽车的使用年限均已超过10年。

部长称，这些老旧汽车由于部件磨损和老化，其车辆尾气的排放已经超出了标准，成为了空气污染的重要因素。

据部长介绍，去年哈萨克斯坦已经通过了旨在加强对加油站燃油质量进行监督的相关法规，规范全国的加油站提供符合环保要求的K4和K5级别燃油。

米尔扎哈利耶夫认为，相关部门必须仅需加强监督和管理，强化对技术检查站和车主的责任认定，尽可能的改善车辆老龄化问题，加快对老旧汽车的更新和淘汰。

总理提议增加对电动汽车发展的支持

政府总理阿斯哈尔·马明在会上表示，目前全球各国均高度重视环保和减排，总体目标是在2050~2060年间实现温室气体的零排放。

具体到哈萨克斯坦自身而言，总理认为，汽车尾气的排放问题是空气污染治理的关键一环。为了减少和改善相关情况，除了当前正在推动的公共交通系统燃气化和加快淘汰老旧汽车外，有必要进一步刺激电动汽车行业的快速发展。

目前，哈萨克斯坦已经出台了相关政策，对电动汽车的处置费实施«零费率»。此外，在南北两大都市——努尔苏丹和阿拉木图大力开展电力汽车的相关配套基础设施的建设。

总理在会上还介绍了目前正在推动的其他减排计划，包括减少环境效率低下的企业和火力发电厂的排放，增加植树造林的面积（种植树木20亿颗）等。

根据此前报道，在2020年12月召开的联合国气候变化大会上，哈萨克斯坦总统托卡耶夫宣布，​哈萨克斯坦将在2060年前实现碳中和目标。而在去年，哈国就已启动制定至2050年的低碳经济概念工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】