哈通社/努尔苏丹/6月16日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日在线出席伊斯兰合作组织​（OIC）第二届科技峰会开幕式。

以«科学、技术和创新：开辟新视野»为主题的会议由阿联酋主持。

作为伊斯兰合作组织​（OIC）首届科技峰会主席，哈萨克斯坦总统发表讲话，代表所有与会者向阿联酋和伊斯兰合作组织​秘书长就线上峰会的组织表示了感谢。

谈到当前的全球挑战，托卡耶夫呼吁伊斯兰合作组织成员国和世界共同努力，实现一个稳定和繁荣的未来。

国家元首指出，伊斯兰世界是科学思想的基础。 他认为，本组织当前的历史任务是在科学进步的道路上前行，向逝去的伟人致敬。 在这方面，总统就纪念伟大思想家阿布•纳斯尔•阿尔•法拉比诞辰1150周年之际，伊斯兰合作组织第47次外长会议通过的特别决议表示了感谢。

托卡耶夫总统指出，阿斯塔纳宣言和伊斯兰合作组织至 2026 年计划有助于组织及时确定进一步发展的紧迫目标和任务，并提出了一系列具体建议。

在谈到抗击大流行的共同努力时，总统呼吁公平分配疫苗，并防止将其用作政治工具。

他表示，哈萨克斯坦已研发出国产新冠疫苗QazVac，目前正在获得世卫组织的认证。

“哈萨克斯坦愿意向伊斯兰合作组织成员国提供疫苗作为人道主义援助。 我们也将考虑在伊斯兰合作组织成员国生产QazVac疫苗的可能性。 ” 他说。

同时，托卡耶夫总统谈到了哈萨克斯坦的全面现代研发基础设施，并表示愿意分享科学成果和技术。

他说：“我们学术和研究机构的旗舰纳扎尔巴耶夫大学，以及阿斯塔纳 IT 中心可以为人工智能、大数据和网络安全领域的联合研发项目奠定基础。 ”

总统表示，提高教育和研究质量应该是伊斯兰合作组织成员国的首要任务。哈萨克斯坦计划至2025年将用于科学研究的资金增至国家GDP的1％，教育资金的份额增加到 7%。

他还表示，愿意为伊斯兰合作组织成员国的学生在国内大学提供100个公费本科名额。

此外，总统谈到了经济数字化、提高公共服务质量和继续支持内陆国家问题，并介绍了哈萨克斯坦在应对气候变化和保护环境、建设无碳经济方面的努力。

托卡耶夫总统表示相信各国的未来取决于在科学、技术和创新发展领域取得的成就。

«我们支持伊斯兰世界具有巨大科学潜力的共识。 但是，我们需要增加对人力资本开发的投资，特别是在高质量教育方面。 同时，加强和发展我们的科学合作也很重要。 通过这些措施，我们可以提高伊斯兰世界在科学和创新领域的威望。»他说。

最后，哈萨克斯坦总统就阿联酋建国50周年和阿联酋火星探测器«希望号»(Al-Amal)成功进入火星轨道向阿联酋政府和人民表示了祝贺。 国家元首指出，这一成就对整个伊斯兰世界都非常重要。

【编译：阿依波塔】