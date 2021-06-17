总统主持召开天然气工业发展会议

哈通社/努尔苏丹/6月17日—据总统府新闻消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持召开天然气工业发展会议。

会议出席人员包括能源部部长努尔兰·诺海耶夫、«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金董事会主席阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫、努尔苏丹市市长阿勒泰•阔勒格诺夫、卡拉干达州州长杰恩斯·哈斯姆别克、突厥斯坦州州长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫，以及田吉兹雪佛兰有限责任公司总经理凯文·里昂等。

会议期间，托卡耶夫总统强调了天然气在国家乃至全球能源系统中的重要性，并指示政府采取行动，提高天然气行业的投资吸引力。

总统指出，提高全国地区天然气覆盖率将有助于天然气消费量的增加。过去五年，国内天然气市场消费量增长40%，即从120亿立方米增至170亿立方米。此外，哈萨克斯坦天然气价格居独联体国家最低。

在此方面，总统指示政府和基金为天然气运输系统的现代化工作提供包括出口收入甚至私有化收入在内的额外资金资源。

总统指出，目前的全国气化水平已超过53%。6个地区的天然气普及率超90%。总统还特别提到了努尔苏丹、卡拉干达州和阿克莫拉州天然气供应工作的推迟。

总统认为，我国北部地区，特别是阿克莫拉州和北哈州的全面供气问题需要引起重视。早日实现供气有利于这些地区企业的快速发展，增加商业活动，提高生活质量。

此外，总统还表示，碳氢化合物的高质量加工是我国在石油和天然气行业发展的主要优先事项之一。对此，总统责成政府制定全面的投资方案。

总统指示，在2030年前将天然气发电量从21太瓦时增至33太瓦时。届时，可再生能源份额将会达到15%。

总统还提醒，全球工业和经济碳化趋势趋于稳定，并再次强调了2060年我国实现碳中和的目标。

【编译：达娜】