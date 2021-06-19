贸易部部长访问乌克兰 与该国高层举行一系列会晤

哈通社/努尔苏丹/6月19日 –据哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆官网消息，正在对乌克兰进行工作访问的哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫，与乌克兰政府高层举行了一系列会晤。

在同乌克兰政府总理杰尼斯·什米加尔举行的会晤中，双方就两国合作的相关问题开展了广泛的交流。

双方均强调，此前成功举办的哈萨克斯坦-乌克兰国家间经济合作委员会第14次会议的结果证明，两国在推动双边贸易发展方面具有多种途径和潜力。在此次会议期间签署的文件，将成为事实上的双边合作《路线图》。

双方同意监督所达成的协议的执行情况，并定期保持政府间和部门间的联络。

乌总理表示，相信两国政府之间的紧密合作将对两国经济产生良好的影响。

访问框架下，哈贸易部长还同乌克兰副总理兼数字化转型部部长米哈伊尔·费奥德罗夫举行了会谈。双方就数字化和IT服务业领域的双边合作问题进行了讨论。

费奥德罗夫高度评价了哈萨克斯坦在通过数字技术提升公共服务水平方面取得的成就。

考虑到乌克兰在IT技术领域的优势，哈乌双方均同意两国在开展这一领域的合作方面潜力巨大。

会谈期间，苏力坦诺夫邀请费奥德罗夫访问哈萨克斯坦，以讨论如何合作开发有前景的项目并交流以数字形式提供公共服务的经验。费奥德罗夫接受了邀请，并表示：«我们双方都有很好的经验可以交流。»

此外，为了讨论旨在抗击新冠疫情的相关议题，巴赫特·苏力坦诺夫会见了乌克兰卫生部部长维克多·利亚什科。

有鉴于哈萨克斯坦乌克兰之间的航空交通已经基本恢复畅通，且两国间的经贸活动也在持续提升，双方承诺将尽快解决两国互相承认对方的COVID-19疫苗护照的问题。

苏力坦诺夫向乌方介绍了哈萨克斯坦自行研发的QazVac新冠疫苗的情况，并表示在需要时可以作为人道主义援助物资将其提供给乌克兰方面使用。

苏力坦诺夫还强调指出，在新冠全球大流行爆发伊始，哈乌两国之间就已经在通过过境哈萨克斯坦从中国向乌克兰运输人道物资方面建立了良好的合作。