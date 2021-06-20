哈萨克斯坦外长出席首届安塔利亚外交论坛

哈通社/努尔苏丹/6月20日 – 据哈萨克斯坦外交部消息，应土耳其政府的邀请，哈萨克斯坦共和国政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德出席首届安塔利亚外交论坛。

超过100位国际组织代表、多国外交机构代表、非政府组织和专家人员等出席了会议。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在论坛开幕式上致辞。他在致辞中指出，作为预防冲突和纷争的因素，外交互动的作用正在变得愈发重要。

«两极世界的遗产无法解决人类的问题，过去的习惯和狭隘的认知并没有让人类更接近解决现代问题。»土耳其总统说。

哈萨克斯坦外长在论坛分组会议《打击极端主义和歧视》中发表了讲话。出席这一分组会议的国际组织代表还包括：联合国文明联盟高级代表米格尔·安赫尔·莫拉蒂诺斯、世界阿拉米人理事会主席约翰尼·梅索、欧安组织打击不容忍和歧视穆斯林的轮值主席代表穆罕默德·帕查吉、欧盟委员会首席科学顾问阿尔贝托·梅洛尼、叙利亚东正教德瓦玛利亚基金会代表赛特·苏津等。

外长在讲话中，对哈萨克斯坦基于自身民族和宗教原则而提出的打击极端主义和歧视的相关措施进行了介绍。其内容主要包括：世界和传统宗教领袖大会以及哈萨克斯坦民族和睦大会的工作，以及哈萨克斯坦作为轮值主席过在亚洲相互协作与信任措施会议中的优先方向等。

在外交论坛框架下，穆赫塔尔·特列吾别尔德与联合国主管政治事务助理秘书长米罗斯拉夫·延卡、联合国文明联盟高级代表米格尔·安赫尔·莫拉蒂诺斯、突厥语国家合作委员会秘书长​巴格达·阿姆雷耶夫、科威特外交大臣兼内阁事务国务大臣艾哈迈德·纳赛尔·穆罕默德·萨巴赫、加告兹自治区行政长官伊琳娜•弗拉赫、突厥文化及遗产国际基金会主席久奈·埃芬季耶娃、土耳其航空航天工业公司（TAI）总裁兼首席执行官特梅尔·柯提尔以及哈萨克斯坦荣誉领事、查雷克控股公司总裁阿赫梅特·查雷克举行了会晤。

【编译：木合塔尔·木拉提】