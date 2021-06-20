托卡耶夫总统致电祝贺伊朗新总统莱西胜选

哈通社/努尔苏丹/6月20日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫致电祝贺伊朗新当选总统易卜拉欣·莱西在该国第13届总统大选中获胜。

据总统府新闻局消息，哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统代表哈萨克斯坦和其个人，向伊朗新当选的总统易卜拉欣·莱西致以祝贺。

总统在贺电中表示：«您以巨大的优势赢得了选举，清楚地表明，您为旨在促进国家发展的政治路线和计划符合伊朗人民为未来的期望。在这方面，我祝愿伊朗伊斯兰共和国及其人民在你们的崇高事业和为更美好的未来而努力中取得圆满成功。»

托卡耶夫总统指出，伊朗不仅是哈萨克斯坦在里海地区的友好邻邦，也是哈国在伊斯兰世界中重要的战略合作伙伴之一。

总统还表示，他坚信哈伊两国今后将继续延续传统的友好关系和互利合作，不断为两国之间的各领域交流注入新的动力。哈萨克斯坦愿意与伊朗共同努力，进一步加强双边和多边模式的密切合作。

贺电最后，托卡耶夫总统祝愿莱西在总统任期中工作顺利、家庭幸福，祝愿有好的伊朗人民永享和平幸福。

伊朗选举委员会19日宣布，总统大选候选人司法总监易卜拉欣·莱希在周五举行的伊朗伊斯兰共和国第13届总统大选中，获得近1793万张选票，得票率近62%，赢得此次总统选举。

伊朗现任总统鲁哈尼以及另三名总统候选人当天向莱希表示祝贺。

【编译：木合塔尔·木拉提】