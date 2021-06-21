突厥斯坦州举行晚会庆祝建州三周年

哈通社/突厥斯坦/6月21日 – 为庆祝突厥斯坦州建州三周年纪念日，在突厥斯坦举行了主题为《全新的突厥斯坦》的隆重纪念晚会。

出席在市中心音乐大厅举办的晚会的突厥斯坦州州长沃米尔扎克·舒克耶夫向全体哈萨克斯坦人民致以祝贺。

州长在致辞中表示，突厥斯坦——是阿拉什人民的摇篮，是哈萨克历史上最著名的古城，也是突厥世界的精神首都。正因如此，突厥斯坦州建州三周年的纪念日，不仅是当地人民，也是整个哈萨克斯坦人民的节日。

«在距今3年前的今天，首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫签署了组建突厥斯坦州的总统令。突厥斯坦市被授予了州首府地位，进入了发展的新阶段。»舒克耶夫说。

州长指出，在这三年当中，突厥斯坦实现了巨大的发展和变化。如今，这里已经完成了第一阶段的发展目标，开启了第二阶段的任务计划。

«未来的五年发展方案已经制定明确，愿突厥斯坦和哈萨克斯坦共同繁荣昌盛！»舒克耶夫说道。

晚会期间，舒克耶夫还表彰了一批为地区发展做出突出贡献的个人和团体。

一批国内外著名歌唱家和演员参加了当天的晚会并上台表演了精彩的节目。

统计显示，最近的2.5年间，突厥斯坦州中小企业数量增加了1.4万多个，已达14.1万多，从业人员数量近22万人。2020年全州中小企业产值已经超过了5550亿坚戈，同比增长15.6%。在经济中的占比达到了21%。

去年，突厥斯坦州在«简单物品经济»规划下共实施了总价值超过290亿坚戈的287个项目，在全国范围内居于首位。

此外，根据计划，将在突厥斯坦州与乌兹别克斯坦交界区域建立«中亚»国际经济贸易合作中心。

通过实施重大项目，该地区获得投资近7033亿坚戈，实际经济指数增长59.4％。

【编译：木合塔尔·木拉提】