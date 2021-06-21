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    11:11, 21 六月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦城乡居民收入水平进一步拉近

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    哈通社/努尔苏丹/6月21日 – 最新统计显示，哈萨克斯坦居民现金收入最高的三个地区分别是努尔苏丹市、阿拉木图市和卡拉干达州。

    据统计分析网站ranking.kz数据，2021年第一季度，哈萨克斯坦国民人均现金收入为19.65万坚戈。

    该数据与2020年第一季度相比，增长了10.8%。

    其中，人均现金收入最高的地区是首都努尔苏丹市，为27.59万坚戈。其次是阿拉木图市（24.68万坚戈）和卡拉干达州（24.6万坚戈）。

    人均现金收入最低的地区是突厥斯坦州，为12.18万坚戈。该数据比努尔苏丹市低了近2.3倍，也比与其邻近的江布尔州（15.18万坚戈）低了20%。

    2021年一季度，国民人均现金收入的三分之二来自职业工作收入：约13.65万坚戈，其中11.91万坚戈为受雇工作收入，1.47万为自雇和商业活动收入。

    社会转移支付收入占比不到收入的 30%。其中4.37万为退休金收入，而津贴、奖学金、社会保障金和住房补贴等合计不超过9100坚戈。

    其他收入约7200坚戈。

    一季度乡村和城镇居民之间的现金收入差距为37.7%，这一数据较2020年同期有所下降（当年为40.4%）。

    城镇人口收入平均增长9.9%，即人均22.13万坚戈，乡村人口收入平均增长12.1%，即16.06万坚戈。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会保障 社会 统计 经济 黄金储备
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