哈萨克斯坦城乡居民收入水平进一步拉近

哈通社/努尔苏丹/6月21日 – 最新统计显示，哈萨克斯坦居民现金收入最高的三个地区分别是努尔苏丹市、阿拉木图市和卡拉干达州。

据统计分析网站ranking.kz数据，2021年第一季度，哈萨克斯坦国民人均现金收入为19.65万坚戈。

该数据与2020年第一季度相比，增长了10.8%。

其中，人均现金收入最高的地区是首都努尔苏丹市，为27.59万坚戈。其次是阿拉木图市（24.68万坚戈）和卡拉干达州（24.6万坚戈）。

人均现金收入最低的地区是突厥斯坦州，为12.18万坚戈。该数据比努尔苏丹市低了近2.3倍，也比与其邻近的江布尔州（15.18万坚戈）低了20%。

2021年一季度，国民人均现金收入的三分之二来自职业工作收入：约13.65万坚戈，其中11.91万坚戈为受雇工作收入，1.47万为自雇和商业活动收入。

社会转移支付收入占比不到收入的 30%。其中4.37万为退休金收入，而津贴、奖学金、社会保障金和住房补贴等合计不超过9100坚戈。

其他收入约7200坚戈。

一季度乡村和城镇居民之间的现金收入差距为37.7%，这一数据较2020年同期有所下降（当年为40.4%）。

城镇人口收入平均增长9.9%，即人均22.13万坚戈，乡村人口收入平均增长12.1%，即16.06万坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】