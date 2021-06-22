卫生部：确认在首都发现新冠病毒印度变种

哈通社/努尔苏丹/6月22日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔周二在政府工作会议上表示，已确认在首都发现2019冠状病毒印度变种毒株（Delta）。

在周二（22日）举行的政府例行工作会议上，卫生部部长阿列克谢·崔介绍称，在对从努尔苏丹市的2019冠状病毒感染者体内提取的阳性样本进行的PCR筛选检测过程中，发现了与Delta毒株，或者说2019冠状病毒印度变种具有高度相似性的变异特征。

«Delta毒株具有高度传染性，而且潜伏期非常短，60%的此变种病毒感染者的潜伏期仅有7天。»部长说。

卫生部长还指出，最近的研究显示，该变种导致了住院率和死亡率的上升。

据他介绍，感染Delta毒株的人会出现诸如关节和腹部剧烈疼痛、听力下降等症状。

阿列克谢·崔表示，根据世卫组织的数据，目前新冠印度变种，即SARS-CoV-2 Delta毒株已经在全国74个国家传播。

«考虑到该变异毒株的特殊性和严重的致病性，需保障各地区拥有充足的药品、呼吸机消耗品、个人防护设备、备用床位的完善储备，并确保紧急服务人员的就位，以便于及时为有需要的感染患者提供帮助。»阿列克谢·崔说。

【编译：木合塔尔·木拉提】