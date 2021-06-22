中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    10:34, 22 六月 2021 | GMT +6

    卫生部：确认在首都发现新冠病毒印度变种

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/6月22日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔周二在政府工作会议上表示，已确认在首都发现2019冠状病毒印度变种毒株（Delta）。

    在周二（22日）举行的政府例行工作会议上，卫生部部长阿列克谢·崔介绍称，在对从努尔苏丹市的2019冠状病毒感染者体内提取的阳性样本进行的PCR筛选检测过程中，发现了与Delta毒株，或者说2019冠状病毒印度变种具有高度相似性的变异特征。

    «Delta毒株具有高度传染性，而且潜伏期非常短，60%的此变种病毒感染者的潜伏期仅有7天。»部长说。

    卫生部长还指出，最近的研究显示，该变种导致了住院率和死亡率的上升。

    据他介绍，感染Delta毒株的人会出现诸如关节和腹部剧烈疼痛、听力下降等症状。

    阿列克谢·崔表示，根据世卫组织的数据，目前新冠印度变种，即SARS-CoV-2 Delta毒株已经在全国74个国家传播。

    «考虑到该变异毒株的特殊性和严重的致病性，需保障各地区拥有充足的药品、呼吸机消耗品、个人防护设备、备用床位的完善储备，并确保紧急服务人员的就位，以便于及时为有需要的感染患者提供帮助。»阿列克谢·崔说。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    医疗卫生 黄金储备 首都 新型冠状病毒
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!