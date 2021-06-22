努尔苏丹市将加强新冠防疫措施

哈通社/努尔苏丹/6月22日 -- 哈萨克斯坦政府副总理耶尔阿勒·托赫詹诺夫在周二的政府例行工作会议上表示，鉴于在首都发现了2019冠状病毒印度变种（Delta毒株）的传播情况，有必要加强努尔苏丹市的隔离检疫措施。

副总理在会上称，政府新冠疫情防控跨部门联合委员会将在今天召开会议，讨论在各州，特别是首都努尔苏丹加强流行病学防控措施的问题。

托赫詹诺夫表示，总体而言，全国新冠疫情形势较为稳定，过去的一个月内全国新冠感染率下降了1.7倍。但近期在全球各地出现了新冠患者增加的情况，我国周边邻国也是一样。

与此同时，根据卫生部的报告，在首都努尔苏丹对患者样本进行的筛查中发现了符合新冠病毒印度变种（Delta毒株）变异特征的情况。

«因此，我们要求各州州长加强对疫情的控制，没有理由放松。»他说。

副总理强调，所有地区相关负责人员特别注意在人群聚集区域严格落实卫生防疫制度，确保人民遵守保持社交距离和佩戴口罩的规定。

此外，各地区需加强督察组的检查工作，严格执行公共场所对出入人员使用健康二维码系统进行登记的要求。

总理还重申，目前最主要的优先事项，是鼓励尚未接种疫苗的人尽快接种疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】